Stages vacances – activités artistiques et sportives pour enfants Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS
Stages vacances – activités artistiques et sportives pour enfants Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS lundi 23 février 2026.
Le CPA Angel Parra, situé dans le 14ᵉ arrondissement de Paris, organise des stages vacances à destination des enfants de 5 à 13 ans, pendant les vacances d’hiver 2026.
Deux sessions sont proposées :
- du 23 au 27 février 2026
- du 2 au 6 mars 2026
Les enfants peuvent découvrir ou pratiquer différentes activités, adaptées à leur âge :
- Découverte multi-instrumentale
- Chorale pop
- Danse hip-hop
- BD / Manga
- Poterie
- Escalade
Les activités sont encadrées par des professionnels et proposées sur des créneaux horaires spécifiques selon les tranches d’âge.
SEMAINE 1
Du lundi 23 au vendredi 27 février 2026
Enfants de 5 à 6 ans
- Découverte multi-instrumentale
Horaires : 10h00 – 11h30
Tarif : 20,25 €
- Escalade
Horaires : 10h00 – 11h00
Tarif : 13,50 €
Enfants de 7 à 10 ans
- Chorale pop
Horaires : 13h45 – 15h15
Tarif : 20,25 €
- Escalade
Horaires : 11h15 – 12h45
Tarif : 20,25 €
Enfants de 10 à 13 ans
- BD / Manga
Horaires : 15h00 – 16h30
Tarif : 20,25 €
SEMAINE 2
Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026
Enfants de 5 à 6 ans
- Poterie
Horaires : 14h15 – 15h15
Tarif : 13,50 €
- Escalade
Horaires : 15h30 – 16h30
Tarif : 13,50 €
Enfants de 7 à 10 ans
- Escalade
Horaires : 13h45 – 15h15
Tarif : 20,25 €
- Poterie
Horaires : 15h30 – 16h30
Tarif : 13,50 €
Enfants de 10 à 13 ans
- Danse hip-hop
Horaires : 15h00 – 16h30
Tarif : 20,25 €
Pendant les vacances d’hiver, le CPA Angel Parra propose des stages artistiques et sportifs pour les enfants de 5 à 13 ans : musique, danse, BD/manga, poterie et escalade.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 16h30
Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 13h45 à 16h30
payant
- 13,50 € ou 20,25 € selon l’activité
- Tarif pour 5 jours disponible
Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-23T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-06T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T16:30:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T16:30:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T16:30:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T16:30:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T16:30:00+02:00;2026-03-02T13:45:00+02:00_2026-03-02T16:30:00+02:00;2026-03-03T13:45:00+02:00_2026-03-03T16:30:00+02:00;2026-03-04T13:45:00+02:00_2026-03-04T16:30:00+02:00;2026-03-05T13:45:00+02:00_2026-03-05T16:30:00+02:00;2026-03-06T13:45:00+02:00_2026-03-06T16:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix 75014 PARIS
http://angelparra.aniapp.fr/ +33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpaangelparra https://www.facebook.com/cpaangelparra
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Angel Parra et trouvez le meilleur itinéraire