Stages vacances – activités artistiques et sportives pour enfants Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS

Le CPA Angel Parra, situé dans le 14ᵉ arrondissement de Paris, organise des stages vacances à destination des enfants de 5 à 13 ans, pendant les vacances d’hiver 2026.

Deux sessions sont proposées :

du 23 au 27 février 2026

du 2 au 6 mars 2026

Les enfants peuvent découvrir ou pratiquer différentes activités, adaptées à leur âge :

Découverte multi-instrumentale

Chorale pop

Danse hip-hop

BD / Manga

Poterie

Escalade

Les activités sont encadrées par des professionnels et proposées sur des créneaux horaires spécifiques selon les tranches d’âge.

SEMAINE 1

Du lundi 23 au vendredi 27 février 2026

Enfants de 5 à 6 ans

Découverte multi-instrumentale

Horaires : 10h00 – 11h30

Tarif : 20,25 €

Horaires : 10h00 – 11h00

Tarif : 13,50 €

Enfants de 7 à 10 ans

Chorale pop

Horaires : 13h45 – 15h15

Tarif : 20,25 €

Horaires : 11h15 – 12h45

Tarif : 20,25 €

Enfants de 10 à 13 ans

BD / Manga

Horaires : 15h00 – 16h30

Tarif : 20,25 €

SEMAINE 2

Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026

Enfants de 5 à 6 ans

Poterie

Horaires : 14h15 – 15h15

Tarif : 13,50 €

Horaires : 15h30 – 16h30

Tarif : 13,50 €

Enfants de 7 à 10 ans

Escalade

Horaires : 13h45 – 15h15

Tarif : 20,25 €

Horaires : 15h30 – 16h30

Tarif : 13,50 €

Enfants de 10 à 13 ans

Danse hip-hop

Horaires : 15h00 – 16h30

Tarif : 20,25 €

Pendant les vacances d’hiver, le CPA Angel Parra propose des stages artistiques et sportifs pour les enfants de 5 à 13 ans : musique, danse, BD/manga, poterie et escalade.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h30

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h45 à 16h30

payant

13,50 € ou 20,25 € selon l’activité

Tarif pour 5 jours disponible

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 13 ans.

Centre Paris Anim’ Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix 75014 PARIS

http://angelparra.aniapp.fr/ +33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpaangelparra https://www.facebook.com/cpaangelparra



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim' Angel Parra


