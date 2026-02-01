Stages vacances – activités artistiques et sportives pour enfants Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS

Stages vacances - activités artistiques et sportives pour enfants Centre Paris Anim' Angel Parra PARIS

Stages vacances – activités artistiques et sportives pour enfants Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS lundi 23 février 2026.

Le CPA Angel Parra, situé dans le 14ᵉ arrondissement de Paris, organise des stages vacances à destination des enfants de 5 à 13 ans, pendant les vacances d’hiver 2026.

Deux sessions sont proposées :

  • du 23 au 27 février 2026
  • du 2 au 6 mars 2026

Les enfants peuvent découvrir ou pratiquer différentes activités, adaptées à leur âge :

  • Découverte multi-instrumentale
  • Chorale pop
  • Danse hip-hop
  • BD / Manga
  • Poterie
  • Escalade

Les activités sont encadrées par des professionnels et proposées sur des créneaux horaires spécifiques selon les tranches d’âge.

SEMAINE 1

Du lundi 23 au vendredi 27 février 2026

Enfants de 5 à 6 ans

  • Découverte multi-instrumentale
    Horaires : 10h00 – 11h30
    Tarif : 20,25 €
  • Escalade
    Horaires : 10h00 – 11h00
    Tarif : 13,50 €

Enfants de 7 à 10 ans

  • Chorale pop
    Horaires : 13h45 – 15h15
    Tarif : 20,25 €
  • Escalade
    Horaires : 11h15 – 12h45
    Tarif : 20,25 €

Enfants de 10 à 13 ans

  • BD / Manga
    Horaires : 15h00 – 16h30
    Tarif : 20,25 €

SEMAINE 2

Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026

Enfants de 5 à 6 ans

  • Poterie
    Horaires : 14h15 – 15h15
    Tarif : 13,50 €
  • Escalade
    Horaires : 15h30 – 16h30
    Tarif : 13,50 €

Enfants de 7 à 10 ans

  • Escalade
    Horaires : 13h45 – 15h15
    Tarif : 20,25 €
  • Poterie
    Horaires : 15h30 – 16h30
    Tarif : 13,50 €

Enfants de 10 à 13 ans

  • Danse hip-hop
    Horaires : 15h00 – 16h30
    Tarif : 20,25 €

Pendant les vacances d’hiver, le CPA Angel Parra propose des stages artistiques et sportifs pour les enfants de 5 à 13 ans : musique, danse, BD/manga, poterie et escalade.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 16h30
Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 13h45 à 16h30
payant

  • 13,50 € ou 20,25 € selon l’activité
  • Tarif pour 5 jours disponible

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-23T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-06T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T16:30:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T16:30:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T16:30:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T16:30:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T16:30:00+02:00;2026-03-02T13:45:00+02:00_2026-03-02T16:30:00+02:00;2026-03-03T13:45:00+02:00_2026-03-03T16:30:00+02:00;2026-03-04T13:45:00+02:00_2026-03-04T16:30:00+02:00;2026-03-05T13:45:00+02:00_2026-03-05T16:30:00+02:00;2026-03-06T13:45:00+02:00_2026-03-06T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix  75014 PARIS
http://angelparra.aniapp.fr/ +33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpaangelparra https://www.facebook.com/cpaangelparra


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Angel Parra et trouvez le meilleur itinéraire