Stages vacances d’hiver – centre paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

DU 23/02 AU 27/02

Echecs

Les enfants développent leur réflexion et stratégie.

10h – 11h30 : 9/12 ans

11h30 – 13h : 6/8 ans

Tissage

Pour les plus petits fabrication d’animaux et pour les grands, pochettes et porte-monnaie.

10h – 11h30 : 6/8 ans

11h30 – 13h : 9/12 ans

Pilates adultes

lundi/mardi/mercredi

12h – 13h

Bien être au féminin

13h – 14h

lundi – mobilité

mardi – stretching

mercredi – yoga de la femme

Gym

14h -15h30 : 9/12 ans

15h30 – 17h : 6/8 ans

Architecture

Dessins et maquettes de villes imaginaires.

14h -15h30 : 6/8 ans

15h30 – 17h : 9/12 ans

DU 02/03 AU 06/03

Danse & Peinture

Comment relier le tracé et le mouvement dansé ? Comment laisser une trace dans l’espace de danse avec différentes parties du corps ? Peindre le mouvement, c’est une manière ludique de découvrir la danse !

10h – 11h30 : 6/8 ans

11h30 – 13h : 9/12 ans

Arts plastiques

A partir d’une histoire choisie, création d’un livre roulant.

14h – 16h : 9/12 ans

16h – 17h30 : 6/8 ans

Codage

14h – 16h : 7/10 ans

16h – 17h : 11/15 ans

Techno for Kids

Stage d’initiation à la musique électronique, techno, beat-making. Réalisation de compositions originales à l’aide des outils de production actuels : synthétiseurs, boîte à rythme, micro chant avec effets, ordinateur, etc. Création d’un Dj-set commun avec l’ensemble des créations des participant.e.s.

14h – 18h : 11/15 ans

Stages variés pour les enfants, les adolescents et les adultes.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

payant

Inscriptions sur animactisce.org

Tarifs : 2,70euros/h jusqu’à 26 ans puis en fonction du QF. *

* Tarifs voté en Conseil de Paris.

Tout public. A partir de 6 ans.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



