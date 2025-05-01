Stages vacances d’hiver – centre paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Stages vacances d’hiver – centre paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS lundi 23 février 2026.
DU 23/02 AU 27/02
Echecs
Les enfants développent leur réflexion et stratégie.
10h – 11h30 : 9/12 ans
11h30 – 13h : 6/8 ans
Tissage
Pour les plus petits fabrication d’animaux et pour les grands, pochettes et porte-monnaie.
10h – 11h30 : 6/8 ans
11h30 – 13h : 9/12 ans
Pilates adultes
lundi/mardi/mercredi
12h – 13h
Bien être au féminin
13h – 14h
lundi – mobilité
mardi – stretching
mercredi – yoga de la femme
Gym
14h -15h30 : 9/12 ans
15h30 – 17h : 6/8 ans
Architecture
Dessins et maquettes de villes imaginaires.
14h -15h30 : 6/8 ans
15h30 – 17h : 9/12 ans
DU 02/03 AU 06/03
Danse & Peinture
Comment relier le tracé et le mouvement dansé ? Comment laisser une trace dans l’espace de danse avec différentes parties du corps ? Peindre le mouvement, c’est une manière ludique de découvrir la danse !
10h – 11h30 : 6/8 ans
11h30 – 13h : 9/12 ans
Arts plastiques
A partir d’une histoire choisie, création d’un livre roulant.
14h – 16h : 9/12 ans
16h – 17h30 : 6/8 ans
Codage
14h – 16h : 7/10 ans
16h – 17h : 11/15 ans
Techno for Kids
Stage d’initiation à la musique électronique, techno, beat-making. Réalisation de compositions originales à l’aide des outils de production actuels : synthétiseurs, boîte à rythme, micro chant avec effets, ordinateur, etc. Création d’un Dj-set commun avec l’ensemble des créations des participant.e.s.
14h – 18h : 11/15 ans
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 18h00
payant
Inscriptions sur animactisce.org
Tarifs : 2,70euros/h jusqu’à 26 ans puis en fonction du QF. *
* Tarifs voté en Conseil de Paris.
Tout public. A partir de 6 ans.
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
