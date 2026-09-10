Informations pratiques

Metz

Stand by me Cinéma en plein air

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Séance en version française

Au cours de l’été 1959, un adolescent a disparu mystérieusement dans l’Oregon. Gordie et ses inséparables copains, Chris, Teddy et Vern savent qu’il est mort pour avoir approché de trop près la voie ferrée. Son corps git au fond des bois. Les enfants décident de s’attribuer le scoop et partent pour la grande foret de Castle Rock. Cette aventure va rester pour Gordie et ses trois amis la plus étrange et la plus exaltante de leur vie.

Une programmation présentée par La ligue de l’enseignement Fédération des Oeuvres Laïques de la Moselle et la Ville de Metz, en partenariat avec le Centre Pompidou-Metz, l’Agora, l’ACS Agora, Metz Plage, le Centre socio-culturel de Metz-Vallières, la Pétanque Sablonnaise, le Cravlor, la Maison de la Culture et des Loisirs de Metz, Passeurs d’images et UniversJo.Tout public

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Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

French-language screening

In the summer of 1959, a teenager mysteriously disappeared in Oregon. Gordie and his inseparable friends, Chris, Teddy, and Vern, know he died after getting too close to the railroad tracks. His body lies deep in the woods. The boys decide to break the story themselves and set off for the great forest of Castle Rock. For Gordie and his three friends, this adventure will remain the strangest and most exhilarating of their lives.

A program presented by La Ligue de l’Enseignement—Fédération des Œuvres Laïques de la Moselle and the City of Metz, in partnership with the Centre Pompidou-Metz, the Agora, the ACS Agora, Metz Plage, the Metz-Vallières Socio-Cultural Center, the Pétanque Sablonnaise, the Cravlor, the Metz House of Culture and Leisure, Passeurs d’images, and UniversJo.

L’événement Stand by me Cinéma en plein air Metz a été mis à jour le 2026-08-18 par AGENCE INSPIRE METZ