Stand de sensibilisation à l’eau Plage du Veillon Talmont-Saint-Hilaire jeudi 23 juillet 2026.

Talmont-Saint-Hilaire

Stand de sensibilisation à l’eau

Plage du Veillon Avenue de la Plage Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

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Plage du Veillon Avenue de la Plage Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 22 23 18 gcorre@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Stand de sensibilisation à l’eau Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral