Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stand up comedy Sainte-Mère-Église

Stand up comedy Sainte-Mère-Église

Stand up comedy Sainte-Mère-Église samedi 23 mai 2026.

Adresse : Chez Jeanne

Ville : 50480 Sainte-Mère-Église

Département : Manche

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Sainte-Mère-Église

Stand up comedy

Chez Jeanne Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Découvrez trois nouveaux talents de l’humour en exclusivité.   .

Chez Jeanne Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 52 31 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stand up comedy

L’événement Stand up comedy Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Baie du Cotentin

À voir aussi à Sainte-Mère-Église (Manche)