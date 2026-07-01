Informations pratiques

Villefranche-du-Périgord

Stand up Les Grandes soirées du M Comedy Club

Rue Notre Dame Villefranche-du-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-11

Stand up 1er Comedy Club de la région les 9 et 11 juillet au restaurant O faim gour’R mets

2 sessions d’une heure: 19h30 et 21h00 4 artistes et donc 4 univers différents. Stepjany Dupetit, Khi. Personne, Jocerand makila et Sharon.E

Informations au 07 62 77 46 52, réservations au 05 53 30 16 45

Stand up Les Grandes soirées du M Comedy Club

1er Comedy Club de la région les 9 et 11 juillet au restaurant O faim gour’R mets

2 sessions d’une heure: 19h30 et 21h00 avec 4 artistes et donc 4 univers différents. Stepjany Dupetit, Khi. Personne, Jocerand makila et Sharon.E

Informations au 07 62 77 46 52, réservations au 05 53 30 16 45 .

Rue Notre Dame Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 16 45 ofaimgoutrmets@gmail.com

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English : Stand up Les Grandes soirées du M Comedy Club

Stand-Up: The Region’s No. 1 Comedy Club on July 9 and 11 at the O faim gour’R mets restaurant

Two one-hour shows: 7:30 p.m. and 9:00 p.m. — 4 performers, each with a unique style. Stepjany Dupetit, Khi. Personne, Jocerand Makila, and Sharon.E

For more information, call 07 62 77 46 52; for reservations, call 05 53 30 16 45

L’événement Stand up Les Grandes soirées du M Comedy Club Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2026-07-03 par Périgord Noir Vallée Dordogne