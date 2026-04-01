Stand up Lola dans Pas de titre Le café théâtre Poche Pornic
Stand up Lola dans Pas de titre Le café théâtre Poche Pornic mardi 14 avril 2026.
Pornic
Stand up Lola dans Pas de titre
Le café théâtre Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 20:30:00
fin : 2026-04-14 21:30:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-15
Stand up par Lola Le Bret au café théâtre Le Poche à Pornic !
Au programme
Lola débarque avec son anti-spectacle une tornade de fraîcheur et d’insolence !
À seulement 21 ans, Lola n’a pas l’intention de rester dans les clous. Dans ce seul-en-scène intitulé PAS DE TITRE , elle brise les codes et s’autorise absolument tout. Sa spécialité ? Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, avec une sincérité désarmante et un humour décalé.
Plus qu’un simple stand-up, ce spectacle est un véritable cocktail créatif mêlant
Humour et dérision sur des sujets légers ou profonds
Intermèdes musicaux et moments d’animation
Une bonne dose de second degré (indispensable pour survivre à la soirée !)
Si vous aimez les artistes qui sortent du cadre et qui manient l’ironie avec brio, ce rendez-vous est fait pour vous. Une heure de rire et de franchise, sans règles mais avec beaucoup de talent. .
Le café théâtre Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
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English :
Stand-up by Lola Le Bret at Pornic’s café théâtre Le Poche!
L’événement Stand up Lola dans Pas de titre Pornic a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic
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