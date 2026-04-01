Stand up Lola dans Pas de titre Le café théâtre Poche Pornic

Pornic

Stand up Lola dans Pas de titre

Le café théâtre Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 20:30:00

fin : 2026-04-14 21:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-15

Stand up par Lola Le Bret au café théâtre Le Poche à Pornic !



Au programme

Lola débarque avec son anti-spectacle une tornade de fraîcheur et d’insolence !

À seulement 21 ans, Lola n’a pas l’intention de rester dans les clous. Dans ce seul-en-scène intitulé PAS DE TITRE , elle brise les codes et s’autorise absolument tout. Sa spécialité ? Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, avec une sincérité désarmante et un humour décalé.

Plus qu’un simple stand-up, ce spectacle est un véritable cocktail créatif mêlant

Humour et dérision sur des sujets légers ou profonds

Intermèdes musicaux et moments d’animation

Une bonne dose de second degré (indispensable pour survivre à la soirée !)

Si vous aimez les artistes qui sortent du cadre et qui manient l’ironie avec brio, ce rendez-vous est fait pour vous. Une heure de rire et de franchise, sans règles mais avec beaucoup de talent. .

Le café théâtre Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

Stand-up by Lola Le Bret at Pornic’s café théâtre Le Poche!

L’événement Stand up Lola dans Pas de titre Pornic a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic