Stand « Yolé » – Mai à vélo – Beauvoir sur Mer, Place des 3 Alexandres, Beauvoir-sur-Mer

Stand « Yolé » – Mai à vélo – Beauvoir sur Mer Jeudi 28 mai, 09h30 Place des 3 Alexandres Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T09:30:00+02:00 – 2026-05-28T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T09:30:00+02:00 – 2026-05-28T12:30:00+02:00

Découvrez les vélos de notre service de location longue durée, spécialement conçus pour répondre à tous vos besoins de mobilité. Découvrez nos vélos adaptés séniors et PMR, mais aussi les vélos cargos. Rejoignez-nous pour une démonstration et apprenez-en plus sur les avantages de notre service flexible et économique.

o Présentation de l’offre de mobilités sur Challans Gois Communauté

o Présentation des vélos du service de location de vélos longue durée par FLEETA

o Atelier de réparation de vélos par Guyon Cycles (sous réserve)

o Test de vélos (sous réserve)

o Marquage Bicycode offert par Challans Gois Communauté (sous réserve)

Place des 3 Alexandres Place des 3 alexandre Beauvoir sur mer Beauvoir-sur-Mer 85230 Vendée Pays de la Loire

Présentation de l’offre de mobilités sur Challans Gois Communauté : service de location de vélos longue durée par FLEETA ; Marquage Bicycode offert