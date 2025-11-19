STANLEY CLARKE – CASINO BARRIERE BORDEAUX Bordeaux

STANLEY CLARKE Début : 2026-06-06 à 20:30. Tarif : – euros.

CASINO BARRIERE DE BORDEAUX PRÉSENTE : STANLEY CLARKEAvec plus de 40 albums à son nom et 4 Grammy Awards, Stanley Clarke a aujourd’hui atteint le statut de “légende vivante”. Depuis le début des années 1970 et le succès du groupe Return To Forever, il est un des piliers de la musique américaine, avec des collaborations avec Quincy Jones, Stan Getz, Art Blakey, Paul McCartney, Jeff Beck, Keith Richards, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Chaka Khan, The Police, Herbie Hancock et de nombreux autres. Virtuose aussi bien de la contrebasse que de la basse électrique, Stanley Clarke est l’un des rares leaders de ces instruments à se produire sur les scènes du monde entier. Également compositeur reconnu, il a notamment signé les bandes originales de Boyz N The Hood, What’s Love Got To Do With It (biopic sur Tina Turner), Romeo Must Die, The Transporter, etc.

CASINO BARRIERE BORDEAUX Rue Cardinal Richaud 33300 Bordeaux 33