Star 80 Forever, Antarès Arena Le Mans

Star 80 Forever

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06

2026-05-06

L’ultime rendez-vous des légendes à Antarès Arena Le Mans !

Après leur dernière tournée à guichets fermés, le phénomène à plus de 5 millions de spectateurs sera de retour sur scène pour une ultime tournée avec un tout nouveau show exceptionnel !

Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 80.

Accompagnés par leurs musiciens, les artistes rendront hommage une dernière fois aux tubes légendaires des figures emblématiques des années 80, l’occasion de revivre en musique cette décennie mythique.

RDV le mercredi 6 mai 2026 à 20h00 à Antarès Arena. .

The ultimate meeting of legends at Antarès Arena Le Mans!

