STAR ACADEMY – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

ANASTACIA Début : 2026-10-19 à 20:00. Tarif : – euros.

OLYMPIA PRÉSENTE : ANASTACIABénie d’une des voix les plus puissantes et reconnaissables de l’histoire de la musique, l’icône pop internationale Anastacia a lancé sa carrière en 1999, avant de devenir « la nouvelle artiste pop féminine la plus vendue au monde » deux ans plus tard. La voix exceptionnelle derrière des succès retentissants comme le multi-platine « I’m Outta Love », « Paid My Dues » et « Left Outside Alone » a vendu plus de 30 millions de disques depuis, récoltant une vaste collection de distinctions (plus de 225 récompenses dans 31 pays) et de titres classés n°1 (dans 19 pays) au fil des années. Après avoir célébré le 22e anniversaire de son tube « I’m Outta Love », Anastacia est partie en tournée au Royaume-Uni et en Europe avec « I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary ». En 2023, Anastacia a lancé un nouveau chapitre avec « Our Songs » : il s’agit de son hommage aux plus grands tubes qu’elle a découverts lors de ses tournées en Allemagne, un pays où Anastacia est très suivie depuis ses débuts (elle y a vendu plus de 3 millions d’albums).

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75