Palavas-les-Flots

STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-07-31

Séance cinéma Star Wars: The Mandalorian and Grogu de Jon Favreau (Durée 2h12)

La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu… .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English : STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU

Jon Favreau’s Star Wars: The Mandalorian and Grogu Movie Screening (Runtime: 2h12)

L’événement STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34