STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU Palavas-les-Flots
STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU Palavas-les-Flots mercredi 29 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29 2026-07-31
Séance cinéma Star Wars: The Mandalorian and Grogu de Jon Favreau (Durée 2h12)
La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu… .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU
Jon Favreau’s Star Wars: The Mandalorian and Grogu Movie Screening (Runtime: 2h12)
L’événement STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34
À voir aussi à Palavas-les-Flots (Hérault)
- EXPOSITION DE BENOÎT LEFÈVRE (ARTISTE PEINTRE) Palavas-les-Flots 30 juin 2026
- OUVERTURE DU SENTIER PÉDAGOGIQUE DEMMAR Palavas-les-Flots 1 juillet 2026
- ATELIER PEINTURE ACRYLIQUE AVEC BENOÎT LEFÈVRE Palavas-les-Flots 1 juillet 2026
- TORO PISCINE Palavas-les-Flots 1 juillet 2026
- AGORA SPORT Palavas-les-Flots 1 juillet 2026