STARMUSICAL – LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE Chambery

STARMUSICAL Début : 2026-04-30 à 20:00. Tarif : – euros.

RPO PRÉSENTE : STARMUSICALSTARMUSICAL, C’EST DEUX HEURES DE PURE BEAUTE, DE RIRES, D’EMOTIONS, DE SOUVENIRS ET ON PEUT PRESQUE DIRE DEMAGIE QUI S’OPERENT SOUS NOS YEUX. » Les Chroniques De Monsieur N? « EMOTIONS GARANTIES ET COMMUNICATIVES ! On retrouve avec bonheur les artistes authentiques de la plupart de ces spectacles ausuccès jamais démenti. Là où le concept fonctionne encore davantage, c’est que les arrangements musicaux signés Eric MELVILLE cassent labaraque. Les orchestrations sont énormes ! Quand elles sont en plus soulignées par un band qui joue live, c’est encore plus jouissif. Il faut direque les musiciens envoient du bois ! A cela s’ajoutent des chorégraphies époustouflantes à la hype et aux rythmes déchainés incluant parexemple street dance, danse acrobatiques. Et quelle surprise de voir les chanteurs prendre part à certaines danses. On ne peut que féliciter…Non, acclamer le travail de Delphine ATTAL et de Gaëtan RENAUDIN. A en juger par la participation du public sans qu’il en soit invitéexpressément, le côté feel good fait effet plus que de raison et s’achève par une salle debout. » Le Monde du Ciné? « UN VOYAGE MUSICAL ENTRE REVE ET EMOTION. STARMUSICAL, ce n’est pas seulement un concert des plus grands hits, c’est aussi unehistoire originale et touchante. Le spectacle raconte l’histoire d’un homme qui hérite d’une mystérieuse bâtisse abandonnée où les stars descomédies musicales prennent vie. Un voyage à la croisée du rêve et de la réalité. » Actua News? « C’EST UN VERITABLE VOYAGE MUSICAL AUQUEL NOUS ASSISTONS, A TRAVERS LES EPOQUES ET LES GENRES, ENTRE EUPHORIEET NOSTALGIE. Après une ouverture particulièrement réussie au son de « This is Me », du célèbre film The Greatest Showman , le show nouspropose un panorama très varié des plus grandes comédies musicales francophones et anglophones. De Starmania aux Dixcommandements , en passant par Mamma Mia , Mozart : l’Opéra rock , Roméo et Juliette ou encore Priscilla, folle du désert , les artistesinterprètent avec passion et enthousiasme les tubes cultes réarrangés pour l’occasion, sous la direction musicale d’Éric Melville. »Culturellement Vôtre? « UNE VITALITE DEBORDANTE. Dès les premières notes de « The Greatest Show Man », Starmusical donne le ton : spectacle grandiose, festifet rythmé, interprété par ceux et celles qui en ont été des figures emblématiques comme Sophie Delmas, Florent Mothe, Louis Delort,Dominique Magloire, Renaud Hantson, Pedro Alves ou encore Anne Warin et bien d’autres encore… Les costumes éblouissent par leurextravagance : plumes, paillettes et couleurs vives apportent une esthétique scénique. On souligne également une très belle performance sur «Lady Marmelade » (Moulin Rouge ! ) précédé par un medley mémorable mêlant « Willkommen » (Cabaret ) et « Singin’ in the rain »,accompagné par des parapluies dans une chorégraphie synchronisée. Les ensembles dansés sont d’ailleurs très travaillés. Combinant pas dejazz, classique, disco, street dance, portés et acrobaties, ils sont la force de ce spectacle. » Musical Anenue

LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73