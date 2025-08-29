Stars 80 Forever Brest Arena Brest

Stars 80 Forever Brest Arena Brest jeudi 30 avril 2026.

Stars 80 Forever

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Après leur dernière tournée à guichets fermés, le phénomène à plus de 5 millions de spectateurs sera de retour sur scène pour une ultime tournée avec un tout nouveau show exceptionnel ! Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques.

Accompagnés par leurs musiciens, les artistes rendront hommage une dernière fois aux tubes légendaires des figures emblématiques des années 80, l’occasion de revivre en musique cette décennie mythique.

Des titres d’anthologie, un show festif et spectaculaire.

Informations pratiques

Réservation en ligne ou dans les points de vente habituels fortement recommandée.

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30 (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stars 80 Forever Brest a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole