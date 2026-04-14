Station Cyclo en bord de Chronovélo !, L’aigle, Grenoble, Grenoble
Station Cyclo en bord de Chronovélo !, L’aigle, Grenoble, Grenoble mardi 21 avril 2026.
Station Cyclo en bord de Chronovélo ! 21 avril – 14 mai L’aigle, Grenoble Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T08:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T08:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00
L’atelier de réparation itinérant Station Cyclo vient à la rencontre des Grenoblois.e.s, au bord des pistes cyclables « Chronovélo ». Ouvert à toutes et tous, l’atelier de mécanique est avant tout un espace de rencontre et de promotion du vélo en ville :
– Gonflage et lubrification de la chaîne offerts !
– Petites réparations sans rendez-vous (réglage des freins, réglage des dérailleurs, crevaison, etc) et à petits prix.
– Conseils sur la pratique du vélo en ville (Equipement, position, itinéraires, etc)
– Sensibilisation à la sécurité à vélo (Equipements obligatoires, minimum requis pour rouler en sécurité à vélo, etc).
A très bientôt, à vélo !
L’aigle, Grenoble rue de Turenne 38000 grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0699013233 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@stationcyclo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/stationcyclo/ »}]
L’atelier de réparation itinérant Station Cyclo vient à la rencontre des Grenoblois.e.s, au bord des « Chronovélo ». Stand de mécanique éphémère, conseils et sensibilisation à la sécurité à vélo !
Station Cyclo
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