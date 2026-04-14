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Station Cyclo en bord de Chronovélo !, L’aigle, Grenoble, Grenoble

Station Cyclo en bord de Chronovélo !, L’aigle, Grenoble, Grenoble

Station Cyclo en bord de Chronovélo !, L’aigle, Grenoble, Grenoble mardi 21 avril 2026.

Lieu : L'aigle, Grenoble

Adresse : rue de Turenne 38000 grenoble

Ville : 38000 Grenoble

Département : Isère

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Station Cyclo en bord de Chronovélo ! 21 avril – 14 mai L’aigle, Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T08:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T08:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00

L’atelier de réparation itinérant Station Cyclo vient à la rencontre des Grenoblois.e.s, au bord des pistes cyclables « Chronovélo ». Ouvert à toutes et tous, l’atelier de mécanique est avant tout un espace de rencontre et de promotion du vélo en ville :
– Gonflage et lubrification de la chaîne offerts !
– Petites réparations sans rendez-vous (réglage des freins, réglage des dérailleurs, crevaison, etc) et à petits prix.
– Conseils sur la pratique du vélo en ville (Equipement, position, itinéraires, etc)
– Sensibilisation à la sécurité à vélo (Equipements obligatoires, minimum requis pour rouler en sécurité à vélo, etc).

A très bientôt, à vélo !

L’aigle, Grenoble rue de Turenne 38000 grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0699013233 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@stationcyclo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/stationcyclo/ »}]
L’atelier de réparation itinérant Station Cyclo vient à la rencontre des Grenoblois.e.s, au bord des « Chronovélo ». Stand de mécanique éphémère, conseils et sensibilisation à la sécurité à vélo !

Station Cyclo

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