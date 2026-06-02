Stav Place de la Mairie Rennes Samedi 22 août, 19h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Concert – Pop]

Artiste angevin, Stav commence sa carrière dans le rap avant de lancer son projet solo en 2021 où il se rapproche de la pop. Il allie désormais électro, rap, et pop pour présenter des titres introspectifs et rythmés qui risquent de vous émouvoir et de vous faire danser. C’est un artiste à contretemps, jamais là où on l’attend et toujours prêt à surprendre.

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-22T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-22T20:00:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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