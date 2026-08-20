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Stèle Maquis – Flammes de l’Espoir, Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon, Bourlon

samedi 19 septembre 2026 · Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon · Bourlon

Stèle Maquis – Flammes de l’Espoir, Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon, Bourlon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon
Adresse
Avenue du bois - Bourlon
Ville
62860 Bourlon
Département
Pas-de-Calais

Stèle Maquis – Flammes de l’Espoir 19 et 20 septembre Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Stèle Maquis : Combats du 11 juin 1944
Flammes de l’Espoir : Don de la BA103

Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon Avenue du bois – Bourlon Bourlon 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Stèle Maquis : Combats du 11 juin 1944

© Bourlon, stèle Maquis – flammes de l’espoir – APA Tourisme

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