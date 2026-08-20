AGENDA · Bourlon
Stèle Maquis – Flammes de l’Espoir, Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon, Bourlon
samedi 19 septembre 2026 · Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon · Bourlon
Informations pratiques
Stèle Maquis – Flammes de l’Espoir 19 et 20 septembre Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Stèle Maquis : Combats du 11 juin 1944
Flammes de l’Espoir : Don de la BA103
Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon Avenue du bois – Bourlon Bourlon 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Stèle Maquis : Combats du 11 juin 1944
© Bourlon, stèle Maquis – flammes de l’espoir – APA Tourisme
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