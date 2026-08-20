Stèle Maquis – Flammes de l’Espoir, Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon, Bourlon

samedi 19 septembre 2026 · Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon · Bourlon

Informations pratiques

Stèle Maquis – Flammes de l’Espoir 19 et 20 septembre Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Stèle Maquis : Combats du 11 juin 1944

Flammes de l’Espoir : Don de la BA103

Mémoriel Canadien et cimetière de Bourlon Avenue du bois – Bourlon Bourlon 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Stèle Maquis : Combats du 11 juin 1944

© Bourlon, stèle Maquis – flammes de l’espoir – APA Tourisme