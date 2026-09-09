STELLA-PLAGE, A LA DÉCOUVERTE D’UNE STATION BALNÉAIRE, office de tourisme de Stella-Plage, Stella-Plage

Informations pratiques

STELLA-PLAGE, A LA DÉCOUVERTE D’UNE STATION BALNÉAIRE Samedi 19 septembre, 14h30 office de tourisme de Stella-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

1h | gratuit | Rendez-vous au bureau d’information touristique de Stella-Plage, place Jean Sapin | Réservation conseillée au 03 21 09 04 32 ou tourisme.stella@gmail.com | Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

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1h | gratuit | Rendez-vous au bureau d’information touristique de Stella-Plage, place Jean Sapin | Réservation conseillée au 03 21 09 04 32 ou | Animée par le service d’Animation et de Valorisation…

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