STEN ET CHARDON – THEATRE A L’OUEST Caen

STEN ET CHARDON Début : 2026-10-23 à 21:00. Tarif : – euros.

Les artistes de variété sont notre patrimoine culturel. Et pourtant les connaissez-vous si bien ?Dick Rivers comprenait il l’anglais ?Brassens est-il vraiment mort ?et Ferrat repassé ?Carlos était-il chanteur d’Oasis ?Et Goldman.. . sax ?Avec la rigueur scientifique qui les caractérise et à travers des démonstrations théoriques ou musicales,les enquêteurs d’élite de la SACEM – Mikael Sten et David Chardon- font la lumière sur la plus grande manipulation de masse de l’histoire de l’ humanité : la variété.Un spectacle à voir avant qu’il ne soit interdit !Durée 1h15

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14