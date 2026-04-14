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Steph O.B.F & Vesper T + NRS feat Guru Pope (Carte Blanche à Nina’s Rocking), La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

Steph O.B.F & Vesper T + NRS feat Guru Pope (Carte Blanche à Nina’s Rocking), La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

Steph O.B.F & Vesper T + NRS feat Guru Pope (Carte Blanche à Nina’s Rocking), La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes samedi 18 avril 2026.

Lieu : La Fabrique Ile de Nantes - Trempo

Adresse : 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Prix libre

Steph O.B.F & Vesper T + NRS feat Guru Pope (Carte Blanche à Nina’s Rocking) 18 et 19 avril La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-19T00:00:00+02:00 – 2026-04-19T01:30:00+02:00

Pilier du O.B.F Sound System, Steph accueille la chanteuse soul folk Vesper T qui pose sa voix sur son set dub. Les fondateurs du collectif roots et reggae NRS seront quant à eux accompagnés du saxophoniste renommé Guru Pope.

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Pilier du O.B.F Sound System, Steph accueille la chanteuse soul folk Vesper T qui pose sa voix sur son set dub. DJ set Dub

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