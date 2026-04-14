Steph O.B.F & Vesper T + NRS feat Guru Pope (Carte Blanche à Nina’s Rocking), La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes
Steph O.B.F & Vesper T + NRS feat Guru Pope (Carte Blanche à Nina’s Rocking), La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes samedi 18 avril 2026.
Steph O.B.F & Vesper T + NRS feat Guru Pope (Carte Blanche à Nina’s Rocking) 18 et 19 avril La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-19T00:00:00+02:00 – 2026-04-19T01:30:00+02:00
Pilier du O.B.F Sound System, Steph accueille la chanteuse soul folk Vesper T qui pose sa voix sur son set dub. Les fondateurs du collectif roots et reggae NRS seront quant à eux accompagnés du saxophoniste renommé Guru Pope.
La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Pilier du O.B.F Sound System, Steph accueille la chanteuse soul folk Vesper T qui pose sa voix sur son set dub. DJ set Dub
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