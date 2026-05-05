Still Green à Libé, Bootleg Bar, Nice
Still Green à Libé, Bootleg Bar, Nice dimanche 21 juin 2026.
Still Green à Libé Dimanche 21 juin, 19h00 Bootleg Bar Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Still Green fête la musique
Still Green est de retour dans son quartier de Libé, comme tous les ans depuis une décennie désormais.
L’événement est organisé par Le Bootleg Bar (bar à tapas), Cumin & Cannelle (restaurant indien) et L’instant (restaurant traditionnel).
À partir de 19H00, le groupe présentera ses reprises et mashup pop-rock, avec beaucoup de nouveautés cette année !
Un environnement chaleureux et convivial pour un joli moment de musique autour d’un bon repas au cœur de Nice !
Réservation obligatoire auprès des 3 restaurants, les places sont limitées.
Venez nombreux.
https://www.youtube.com/@stillgreenband
Bootleg Bar 7 rue clément roassal Nice Nice 06000 Borriglione Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.instagram.com/bootleg_bar [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Les vidu00e9os live du groupe Still Green », « html »: «
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Fête de la musique 2026
©Bootleg Bar
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