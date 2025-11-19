STING – THEATRE ANTIQUE Vienne

STING Début : 2026-07-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Sting en concert au Théâtre Antique de Vienne le 28 juillet 2026 !Sting, icône mondiale du rock et de la pop britannique se produira cet été au Théâtre Antique de Vienne ! Connu pour son travail novateur en tant qu’artiste solo et en tant que leader et compositeur du groupe phare The Police, Sting, n’a cessé de repousser les limites de l’innovation musicale tout au long de sa brillante carrière.La tournée « STING 3.0 » marque le début d’une nouvelle ère dynamique, mettant en avant une sélection de titres issus de son vaste répertoire, interprétés par un trio compact et inspiré, qui a donné naissance à sa nouvelle chanson, « I Wrote Your Name (Upon My Heart) », sortie en 2024 chez Cherrytree Music Company/Interscope Records.Accompagné du guitariste virtuose et collaborateur de longue date Dominic Miller, ainsi que du batteur dynamique Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), le trio interprètera les tubes les plus électrisants et les raretés de la discographie intemporelle de Sting.Sting première partie, mardi 28 juillet 2026, Théâtre Antique de Vienne

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38