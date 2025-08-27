Straits “Tribute Dire Straits” Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Straits “Tribute Dire Straits” Rue Saint-Pierre le Vif Sens samedi 17 janvier 2026.

Straits “Tribute Dire Straits”

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 21:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Fondé en 2018, ce groupe n’a pas tardé à défrayer la chronique locale.

A chacun de leurs concerts, cet attelage de musiciens venus de tous horizons, fait salle comble. On comprend pourquoi lorsqu’on a la chance d’assister à un de leur concert. Ce groupe vaut véritablement le détour, tant pour sa fidélité au son de Dire Straits que pour l’émotion qui se dégage de ses concerts. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

English : Straits “Tribute Dire Straits”

German : Straits “Tribute Dire Straits”

Italiano :

Espanol :

L’événement Straits “Tribute Dire Straits” Sens a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Sens et Sénonais