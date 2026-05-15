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Street Art et patrimoine au Petit Bayonne Bayonne

Street Art et patrimoine au Petit Bayonne Bayonne

Street Art et patrimoine au Petit Bayonne Bayonne mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Square Léo Pouzac

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 11 11 15 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Street Art et patrimoine au Petit Bayonne

Square Léo Pouzac Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Entre Nive et Adour, explorez le quartier du Petit Bayonne au fil des fresques monumentales ou plus discrètes. Une visite insolite et à deux voix qui fait dialoguer art urbain et patrimoine. En partenariat avec le centre d’art associatif Kaxu.   .

Square Léo Pouzac Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Street Art et patrimoine au Petit Bayonne

L’événement Street Art et patrimoine au Petit Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne

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