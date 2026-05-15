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Visite guidée la tour sud de la cathédrale Rue des gouverneurs Bayonne

Visite guidée la tour sud de la cathédrale Rue des gouverneurs Bayonne

Visite guidée la tour sud de la cathédrale Rue des gouverneurs Bayonne vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Rue des gouverneurs

Adresse : Parvis cathédrale

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 10 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Visite guidée la tour sud de la cathédrale

Rue des gouverneurs Parvis cathédrale Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 11:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Gravissez les quelques 200 marches de la tour sud récemment restaurée.
Votre effort est vite récompensé par un point de vue exceptionnel. Vous revivez l’histoire de la cathédrale et découvrez l’art des cloches, en particulier la passionnante histoire du bourdon. Une bonne condition physique et des chaussures adaptées s’imposent.   .

Rue des gouverneurs Parvis cathédrale Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Visite guidée la tour sud de la cathédrale

L’événement Visite guidée la tour sud de la cathédrale Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne

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