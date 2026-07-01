Stretching postural Maison pour tous Barcus
lundi 13 juillet 2026 · Maison pour tous · Barcus
Informations pratiques
Barcus
Stretching postural
Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:30:00
fin : 2026-07-13 11:30:00
Date(s) :
2026-07-13
L’association Elkarbidea vous invite à la maison pour tous à Barcus.
Venez participer à une séance de stretching postural avec Maddo. Il s’agit d’une technique qui a la spécificité de mobiliser le muscle postural, celui qui fait que nous tenons debout. Le travail se réalise à partir de postures et la mobilisation se déroule pas à pas, accompagnée de respirations spécifiques. Simple d’accès et adaptable à chacun. Prévoir une tenue souple et un tapis. Sur inscription. .
Maison pour tous 1160 route principale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 24 16 26
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English : Stretching postural
L’événement Stretching postural Barcus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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