Stretching postural Maison pour tous Barcus

Informations pratiques

Barcus

Stretching postural

Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:30:00

fin : 2026-07-13 11:30:00

Date(s) :

2026-07-13

L’association Elkarbidea vous invite à la maison pour tous à Barcus.

Venez participer à une séance de stretching postural avec Maddo. Il s’agit d’une technique qui a la spécificité de mobiliser le muscle postural, celui qui fait que nous tenons debout. Le travail se réalise à partir de postures et la mobilisation se déroule pas à pas, accompagnée de respirations spécifiques. Simple d’accès et adaptable à chacun. Prévoir une tenue souple et un tapis. Sur inscription. .

Maison pour tous 1160 route principale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 24 16 26

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English : Stretching postural

L’événement Stretching postural Barcus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque