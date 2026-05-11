Structure Gonflable Toboggan Bateau Pirate Place du 6 juin Arromanches-les-Bains
Structure Gonflable Toboggan Bateau Pirate Place du 6 juin Arromanches-les-Bains jeudi 30 juillet 2026.
Arromanches-les-Bains
Structure Gonflable Toboggan Bateau Pirate
Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
La forme et le design très réaliste de ce toboggan navire pirate en émerveillera plus d’un. De plus, ce n’est pas un toboggan comme les autres. En effet celui-ci possède aussi une piste de saut et des obstacles.
Ce parcours gonflable de 13m assurera un super divertissement.
Le Bateau Pirate
À l’abordage moussaillons !
Réalisez des rêves d’enfants en proposant ce magnifique toboggan navire pirate ! La forme et le design très réaliste de ce toboggan navire pirate en émerveillera plus d’un. De plus, ce toboggan n’est pas un toboggan comme les autres. En effet celui-ci possède aussi une piste de saut et des obstacles pour assurer un divertissement pendant des heures . Grimpez, glissez et sautez, ce château/toboggan gonflable plaira à tous les enfants! Le toboggan Navire pirate est une attraction amusante et spectaculaire pour tout événement. .
Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
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English : Structure Gonflable Toboggan Bateau Pirate
The highly realistic shape and design of this pirate ship slide will amaze many. What’s more, it’s not just another slide. It also has a jump track and obstacles.
This 13m inflatable course will provide great fun.
L’événement Structure Gonflable Toboggan Bateau Pirate Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom
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