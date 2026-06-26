Sublimes Coquillages Concarneau
Sublimes Coquillages Concarneau lundi 13 juillet 2026.
Concarneau
Sublimes Coquillages
Mairie de Concarneau Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Alexandre Duigou (1917-2000), douanier au port du Guilvinec avait créé et animé un musée du coquillage dans la Ville Close de Concarneau de 1969 à 1986, où il exposait ses tableaux et sculptures en coquillages. Youen Durand (1922-2005), directeur de la criée au port de Lesconil, avait créé de 1980 à 2000 une œuvre de 25 tableaux en coquillages qu’il a donné à sa commune où il les exposait.
L’exposition Sublimes coquillages /Durand Duigou donne à voir exceptionnellement des tableaux monumentaux 3 d’Alexandre Duigou, prêtés par sa famille, et 10 de Youen Durand. Des scènes de vie d’une grande poésie, avec les couleurs naturelles des coquillages et une prouesse technique d’un art ancestral et unique, ancré dans la Bretagne intemporelle.
Exposition en accès libre du lundi au vendredi de 8h30 à 12 et de 13h30 à 17h .
Mairie de Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 24 43 46 35
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English :
L’événement Sublimes Coquillages Concarneau a été mis à jour le 2026-06-26 par OTC CCA
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