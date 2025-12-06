Sud Touraine jumping festival

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 08:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Nous vous donnons rendez-vous pour 4 jours de compétitions équestres riches en émotions.

Des cavaliers internationaux figurant parmi l’élite mondiale du saut d’obstacles seront présents auprès de cavaliers amateurs qui s’affronteront sur leur propre circuit l’Amateur Gold Tour.

Au côté des épreuves CSI 2*, CSI 1*, et CSI Amateur, nous accueillerons des épreuves CSI YH destinées aux jeunes chevaux. L’occasion de découvrir les sports équestres sous toutes ses facettes.

Le Sud Touraine Jumping Festival c’est aussi un événement unique en son genre qui mêle culture et musique au sport, à travers des expositions d’art, des concerts, et des spectacles inédits…

L’événement est ouvert à tous et idéal pour les familles un espace enfants saura ravir les plus petits. .

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 52 06 89 nouansjump@dmn-sudtouraine.com

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English :

We look forward to welcoming you to 4 days of exciting equestrian competition.

L’événement Sud Touraine jumping festival Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire