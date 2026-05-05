Suds Saint-Étienne-le-Laus
Suds Saint-Étienne-le-Laus mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Étienne-le-Laus
Suds
Salle polyvalente Saint-Étienne-le-Laus Hautes-Alpes
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Tarif au choix
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Baptiste Bailly. Au piano, la traversée en solitaire d’un compositeur de jazz. Une programmation du festival de Chaillol.
.
Salle polyvalente Saint-Étienne-le-Laus 05130 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 contact@festivaldechaillol.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Baptiste Bailly. At the piano, the solo journey of a jazz composer. A Chaillol Festival program.
L’événement Suds Saint-Étienne-le-Laus a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes de Serre-Ponçon Val d’Avance