Saint-Étienne-le-Laus

Suds

Salle polyvalente Saint-Étienne-le-Laus Hautes-Alpes

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif au choix

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Baptiste Bailly. Au piano, la traversée en solitaire d’un compositeur de jazz. Une programmation du festival de Chaillol.

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Salle polyvalente Saint-Étienne-le-Laus 05130 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 contact@festivaldechaillol.com

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English :

Baptiste Bailly. At the piano, the solo journey of a jazz composer. A Chaillol Festival program.

L’événement Suds Saint-Étienne-le-Laus a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes de Serre-Ponçon Val d’Avance