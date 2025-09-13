Suis-moi So(u)lo – Compagnie AKILA Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Suis-moi So(u)lo – Compagnie AKILA Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 26 février 2026.

Dans les profondeurs des eaux danse tout un univers. Ondulations et vivacité s’entremêlent dans une chorégraphie pleine de vie, alternant entre moments paisibles et agités. Soudain, des éléments étrangers viennent troubler cette harmonie. Avec ce spectacle, l’objectif est de mettre en lumière la beauté des océans et de sensibiliser à leur protection. Ensemble, partons pour un voyage aquatique.

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)

Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 26 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

vendredi

de 10h30 à 11h00

jeudi

de 14h30 à 15h00

payant

Tarif plein : 12 €

Tarif réduit : 9 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-26T15:30:00+01:00

fin : 2026-02-27T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-26T14:30:00+02:00_2026-02-26T15:00:00+02:00;2026-02-27T10:30:00+02:00_2026-02-27T11:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/