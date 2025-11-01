SUITE BONDYNOISE Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy

SUITE BONDYNOISE Vendredi 12 juin 2026, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Claude Tchamitchian, contrebassiste bondynois, artiste et compositeur de jazz français, nous fait l’honneur de concocter avec les artistes professeurs et élèves du conservatoire de Bondy une suite musicale “Bondynoise”.

Très impliqué sur la scène européenne, Claude Tchamitchian a joué avec Eric Watson, Christof Lauer, Andy Sheppard, Linda Sharrock, Gian Luigi Trovesi, Barre Phillips, Ray Anderson, Ersnt Reiseger, Henri Texier, Jean-Marie Machado, Phil Minton, Chris Biscoe …

Au programme : musiques improvisées – créations

Avec des professeurs et des élèves artistes du Conservatoire et Claude Tchamitchian, contrebasse et composition

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France

