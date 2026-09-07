Suivez le guide au Château de Valon, Château de Valon, Lacroix-Barrez

Informations pratiques

Suivez le guide au Château de Valon Dimanche 20 septembre, 16h00 Château de Valon Aveyron

Gratuit. 25 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Pour les amateurs d’histoire, cette visite guidée est idéale pour vous ! Nadine Vignolo vous fera découvrir le fonctionnement de cet ouvrage fortifié en vous expliquant les détails de son architecture. Elle vous contera les avatars du château pendant la guerre de Cent Ans ainsi que l’histoire plus récente du village et de la région.

Départ à 16h (durée : 1h15min).

Depuis le XIVe siècle, le château féodal de Valon, bâti comme un nid d’aigle sur la butte rocheuse, domine de 300 mètres les Gorges de la Truyère. Ce site médiéval est classé parmi les plus pittoresques villages de l’Aveyron. Les habitations caractérisées par la pierre de schiste et leur toit de lauzes, surplombent deux magnifiques vallées sauvages.

Château de Valon Valon, 12600 Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 66 10 16 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 65 66 22 36 »}] Le château, construit en moellons bruts à l’exception du donjon, se compose d’une avant-cour entièrement entourée par les bâtiments résidentiels qui bordaient une cour intérieure. Au fond de cette cour se trouve un mur plein qui sert de chemise au donjon. Une deuxième porte permettait de relier ce passage à un couloir. Pour accéder à l’entrée, il fallait contourner le donjon. Le donjon lui-même était doté d’une échauguette à chaque angle et d’une salle supérieure entourée de mâchicoulis. Il est daté, tout comme la chapelle, de la fin du XIVe siècle.

Pour les amateurs d’histoire, cette visite guidée est idéale pour vous ! Nadine Vignolo vous fera découvrir le fonctionnement de cet ouvrage fortifié en vous expliquant les détails de son Elle vous …

© B. Colomb -Lozère Sauvage pour Tourisme en Aubrac