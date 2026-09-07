Voyage enchanté dans ce château : histoires, découvertes et déguisements au cœur du Moyen Âge, Château de Valon, Lacroix-Barrez

Informations pratiques

Voyage enchanté dans ce château : histoires, découvertes et déguisements au cœur du Moyen Âge 19 et 20 septembre Château de Valon Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dominant les spectaculaires gorges de la Truyère, le château de Valon offre un panorama exceptionnel et invite à un véritable voyage dans le temps. Franchissez ses portes et découvrez un univers mêlant histoire, contes et légendes, avec notamment un impressionnant escalier digne d’un récit fantastique.

Une scénographie immersive vous entraîne dans les coulisses de la vie au château au XIVe siècle. Grâce aux deux mascottes, Jacques et Lucie, petits et grands découvrent le quotidien des habitants à travers des histoires illustrées, des anecdotes, des plans d’architecture et des tables d’orientation.

Pour prolonger l’expérience, des déguisements, des jeux et de nombreuses surprises attendent toute la famille. Venez vous prêter au jeu de la vie de château !

Château de Valon Valon, 12600 Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie Le château, construit en moellons bruts à l’exception du donjon, se compose d’une avant-cour entièrement entourée par les bâtiments résidentiels qui bordaient une cour intérieure. Au fond de cette cour se trouve un mur plein qui sert de chemise au donjon. Une deuxième porte permettait de relier ce passage à un couloir. Pour accéder à l’entrée, il fallait contourner le donjon. Le donjon lui-même était doté d’une échauguette à chaque angle et d’une salle supérieure entourée de mâchicoulis. Il est daté, tout comme la chapelle, de la fin du XIVe siècle.

Le site de Valon est **rare**. Il offre un **panorama somptueux** sur les Gorges de la Truyère. Passez la porte, vous entrez dans un univers fait d’**histoire**, de **contes** et de **légendes** avec…

© B. Colomb – Lozère Sauvage pour Tourisme en Aubrac