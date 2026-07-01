Suivez le guide au phare du Larzac !, Tour-refuge et Logis des Hospitaliers, Viala-du-Pas-de-Jaux

Informations pratiques

Suivez le guide au phare du Larzac ! 19 et 20 septembre Tour-refuge et Logis des Hospitaliers Aveyron

Sans réservation. Tarif préférentiel : 3€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de la tour hospitalière

Accompagné d’un guide, partez pour une visite d’environ 1h à la découverte de cette impressionnante tour hospitalière.

Du rez-de-chaussée jusqu’à la terrasse sommitale, perchée à 30 mètres de hauteur, vous explorerez les secrets de son architecture défensive, son rôle historique au temps des Hospitaliers et les aspects de la vie quotidienne médiévale.

La visite se termine au sommet, avec une vue panoramique sur le Larzac.

La redescente se fait librement, en profitant des expositions présentées à chaque étage.

Tour-refuge et Logis des Hospitaliers 4 place du Logis, 12250 Viala-du-Pas-de-Jaux Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie 05 65 58 91 89 Vivante illustration de la vocation agropastorale du Larzac, la tour du Viala-du-Pas-de-Jaux a été érigée en 1430 à côté du logis des Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (existant depuis le XIVe siècle) à la demande des habitants du village afin de pouvoir se réfugier en temps de guerre et stocker les récoltes de céréales.

Des travaux de restauration ont redonné à cette tour sa physionomie guerrière avec ses cinq étages, son chemin de ronde avec mâchicoulis et ses bâtiments mitoyens que sont le logis des chevaliers et la grange.

Tous ces bâtiments permettent d’accueillir, une bonne partie de l’année, des expositions permanentes et temporaires ainsi que des animations (visites costumées et jeux découverte pour les enfants).

L’espace d’accueil et la boutique restent ouverts toute l’année pour tout renseignement sur l’histoire des Templiers et Hospitaliers. Vous y trouverez des souvenirs pour toute la famille mais également des produits gastronomiques régionaux et artisanaux tandis qu’une buvette vous proposera des boissons fraiches ou chaudes, sans oublier des glaces au lait de brebis. RD 23. Parking ombragé gratuit avec une aire de pique-nique.

Visite guidée de la tour hospitalière

© OT Larzac Vallées V.Govignon