Visite libre : à la découverte du phare du Larzac, Tour-refuge et Logis des Hospitaliers, Viala-du-Pas-de-Jaux

Informations pratiques

Visite libre : à la découverte du phare du Larzac 19 et 20 septembre Tour-refuge et Logis des Hospitaliers Aveyron

Sans réservation. Tarif préférentiel : 3€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la tour hospitalière

Partez à la découverte de cette imposante tour hospitalière en toute liberté, grâce à un livret de visite qui vous accompagnera tout au long du parcours.

Explorez les différents étages à votre rythme et plongez dans l’histoire du bâtiment, son architecture et son rôle à l’époque des Hospitaliers.

La visite s’achèvera au sommet de la tour, d’où vous pourrez profiter d’un panorama exceptionnel sur le Larzac.

Tour-refuge et Logis des Hospitaliers 4 place du Logis, 12250 Viala-du-Pas-de-Jaux Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie 05 65 58 91 89 Vivante illustration de la vocation agropastorale du Larzac, la tour du Viala-du-Pas-de-Jaux a été érigée en 1430 à côté du logis des Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (existant depuis le XIVe siècle) à la demande des habitants du village afin de pouvoir se réfugier en temps de guerre et stocker les récoltes de céréales.

Des travaux de restauration ont redonné à cette tour sa physionomie guerrière avec ses cinq étages, son chemin de ronde avec mâchicoulis et ses bâtiments mitoyens que sont le logis des chevaliers et la grange.

Tous ces bâtiments permettent d’accueillir, une bonne partie de l’année, des expositions permanentes et temporaires ainsi que des animations (visites costumées et jeux découverte pour les enfants).

L’espace d’accueil et la boutique restent ouverts toute l’année pour tout renseignement sur l’histoire des Templiers et Hospitaliers. Vous y trouverez des souvenirs pour toute la famille mais également des produits gastronomiques régionaux et artisanaux tandis qu’une buvette vous proposera des boissons fraiches ou chaudes, sans oublier des glaces au lait de brebis. RD 23. Parking ombragé gratuit avec une aire de pique-nique.

Visite libre de la tour hospitalière

© OT Larzac Vallées V.Govignon