Suivez le guide dans cette maison bâtie par Pierre Debeaux, Maison Pradier, Lavaur

Informations pratiques

Suivez le guide dans cette maison bâtie par Pierre Debeaux 19 et 20 septembre Maison Pradier Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

️ Visite de la maison Pradier, une architecture brutaliste

Construite dans les années 1970 à Lavaur (Tarn), cette maison en béton brut, sobre et aux formes rationnelles, est l’œuvre de Pierre Debeaux, l’une des grandes figures du modernisme toulousain, proche de Le Corbusier et représentant du courant dit brutaliste.

En apparence, depuis sa façade nord, elle ressemble à un simple bloc de béton. Mais en réalité, il s’agit de l’une des réalisations les plus abouties de l’architecte, ce qui lui a valu d’être classée Monument historique.

✨ Véritable curiosité architecturale, sa visite réserve de nombreuses surprises, jusqu’au toit végétalisé, qui offre l’une des plus belles vues sur la ville de Lavaur.

Visites guidées : 10h et 14h

Maison Pradier 5 rue Négolasé 81500 Lavaur Lavaur 81500 Tarn Occitanie 05 63 41 89 50 Construite en 1977 d’après les plans de l’architecte toulousain Pierre Debeaux (1925-2001), la maison Pradier a été réalisée pour l’agriculteur Clair Pradier par l’entreprise Balmelle d’Albi. Dernière œuvre de Pierre Debeaux, elle reprend le principe de l’hélicoïde ascendante développé huit ans plus tôt pour la maison Chanfreau à Toulouse, tout en lui donnant ici une expression plus aboutie.

️ Visite de la maison Pradier, une architecture brutaliste

© Maison Pradier