Suivez le guide dans les incroyables collections du musée de Cruzy et son dépôt laboratoire, Musée archéologique et paléontologique, Cruzy

Informations pratiques

Suivez le guide dans les incroyables collections du musée de Cruzy et son dépôt laboratoire 19 et 20 septembre Musée archéologique et paléontologique Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée et démonstration au musée de l’ACAP

Plongez dans 50 ans de découvertes au cœur des collections paléontologiques et archéologiques du musée de l’ACAP, issues des fouilles menées par les bénévoles passionnés de l’association.

Vous pourrez admirer :

– Les fossiles et vestiges archéologiques découverts localement.

– Les bannières de la révolte des vignerons de 1907, classées Monuments historiques.

En complément, ne manquez pas la démonstration de dégagement d’un os au dépôt-laboratoire (à quelques rues du musée) : une occasion unique de découvrir les coulisses du travail des paléontologues amateurs, mené en collaboration avec des scientifiques, pour mieux comprendre les espèces qui peuplaient notre territoire il y a des millions d’années.

Musée archéologique et paléontologique 6 rue de la Poste, 34310 Cruzy Cruzy 34310 Hérault Occitanie 04 67 89 35 87 https://www.musee-cruzy-acap.fr/ Géré par l’Association culturelle et archéologique de Cruzy (ACAP), le musée met en valeur les richesses patrimoniales, archéologiques et historiques du territoire. Certaines des pièces conservées dans ses collections présentent un intérêt scientifique de portée internationale.

Sur une surface de 160m², le parcours de visite s’articule autour de trois grands thèmes. Le premier est consacré aux dinosaures, avec une remarquable collection de fossiles, d’œufs de dinosaures, d’un fémur de titanosaure et de restes de cœlacanthe, principalement issus du Crétacé supérieur. Le deuxième présente l’histoire de la viticulture locale à travers notamment une série de bannières de 1907, classées au titre des Monuments historiques. Enfin, le troisième met à l’honneur les céramiques découvertes dans le puits de l’église Sainte-Eulalie, datées des XVIIe et XVIIIe siècles, témoignant de l’importance de Cruzy comme village de potiers à l’époque moderne. Parking à proximité

Visite guidée et démonstration au musée de l’ACAP

© Melkan Bassil