Visite libre de l’église Sainte-Eulalie de Mérida de Cruzy, Église Sainte-Eulalie, Cruzy

Informations pratiques

Visite libre de l’église Sainte-Eulalie de Mérida de Cruzy 19 et 20 septembre Église Sainte-Eulalie Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez cette église de style gothique méridional, fortifiée au XVe siècle et classée au titre des Monuments historiques.

Elle abrite de nombreux objets remarquables, dont une Vierge à l’Enfant en pierre polychrome du XIVe siècle, récemment restaurée dans le cadre du Plan-Objet Sud-Hérault.

Pour en apprendre davantage sur l’histoire de cet édifice, rendez-vous au musée de l’ACAP, situé juste à côté, au 6 rue de la Poste.

Église Sainte-Eulalie Avenue d’Argeliers, 34310 Cruzy, France Cruzy 34310 Hérault Occitanie L’église présente une variante assez rare au type régional très répandu des églises du XIVe siècle. Par la disposition du choeur et des deux absidioles, Cruzy rappelle les églises Saint-Michel et Saint-Vincent de Carcassonne. Tandis que ces églises sont couvertes d’une voûte ordinaire avec arcs diagonaux ou par une simple charpente, celle-ci est couverte par un grand berceau renforcé par les arcs doubleaux. Ce berceau a 18,60m de portée et indique une certaine audace chez son constructeur. Au premier abord, l’église semble avoir été bâtie d’un seul jet pour la nef et le choeur, mais les joints des colonnes prismatiques engagées dans les murs latéraux concordent rarement avec ceux de l’appareil de ces murs. On peut se demander si l’on n’est pas en présence d’un berceau roman renforcé de doubleaux au XIVe siècle. Les trois chapelles du midi ont été agencées au XVe siècle entre les contreforts. La porte remonte à la même époque, ainsi que la défense supérieure à mâchicoulis qui forme porche. Les échauguettes posées en encorbellement aux angles de la façade ouest et sur tous les contreforts à la suite, datent du XIVe siècle. Le clocher est plus tardif.

Visitez cette église de style gothique méridional fortifiée au XVe siècle et classée au titre des Monuments historiques.Elle abrite de nombreux objets remarquables, notamment une statue de la Vierge …

© Melkan Bassil