Suivez le guide, Médiathèque de Thyez, Thyez

Informations pratiques

Suivez le guide Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque de Thyez Haute-Savoie

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Suivez le guide

Visite guidée et loufoque de la médiathèque et de la ludothèque.

Médiathèque de Thyez 121 avenue de la Roselière, Thyez Thyez 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 14 96 https://mediathequeludotheque.thyez.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 98 14 96 »}, {« owner »: {« uid »: 242224028212036, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « bookingContact »: « mediatheque@mairie-thyez.fr », « eventDuration »: 60, « venueId »: 151933, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 8 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1791036000000, « id »: 1}], « category »: « EVENEMENT_JEU », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Créee en 2013 pour la médiathèque et en 2017 pour la ludothèque, le lieu (ayant la particularité de se situer sur 2 bâtiments indépendants) est un lieu culturel incontournable de la commune. Parking, accès PMR

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©Médiathèque-ludothèque de Thyez