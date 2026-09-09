Suivez le guide !, Musée de tradition des fusiliers marins et commandos, Lanester

Informations pratiques

Suivez le guide ! 19 et 20 septembre Musée de tradition des fusiliers marins et commandos Morbihan

Samedi et dimanche (en continu).

Départs des visites guidées : 10h30, 12h30, 14h30 et 16h30 (environ 45 minutes à 1h).

Gratuit, sans réservation / Rue Cédric de Pierrepont, 56600 Lanester.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire des fusiliers marins et commandos, leurs métiers et leurs équipements, à travers les anecdotes de notre équipe de bénévoles, anciens membres de la force.

Musée de tradition des fusiliers marins et commandos Avenue de l’ingénieur général Stosskopf 56660 Lanester Lanester 56600 Morbihan Bretagne 0297126538 https://www.facebook.com/musee.fusco/ Placé sous l’autorité du commandant de l’école des fusiliers marins, le musée de tradition des fusiliers marins est aujourd’hui l’unique musée de tradition de la Marine. L’équipe du musée ainsi qu’un ensemble de bénévoles tous passionnés permettent la découverte de l’histoire des fusiliers marins, au travers de riches collections, depuis leur création en 1662 par Richelieu jusqu’à l’époque contemporaine.

Journées européennes du patrimoine

©musée de tradition des fusiliers marins et commandos