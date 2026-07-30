Informations pratiques

Soustons

Suivez le mouvement

Place des Arènes Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Découvre la photographie à travers le sport et crée ton propre film en stop-motion.

Sur inscription

Découvre la photographie à travers le sport et crée ton propre film en stop-motion.

Sur inscription .

Place des Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 mediatheque@mairie-soustons.fr

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English : Suivez le mouvement

Discover photography through sports and create your own stop-motion film.

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L’événement Suivez le mouvement Soustons a été mis à jour le 2026-07-21 par OTI LAS