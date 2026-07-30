Suivez le mouvement Soustons
jeudi 27 août 2026 · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Suivez le mouvement
Place des Arènes Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Découvre la photographie à travers le sport et crée ton propre film en stop-motion.
Sur inscription
Découvre la photographie à travers le sport et crée ton propre film en stop-motion.
Sur inscription .
Place des Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 mediatheque@mairie-soustons.fr
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English : Suivez le mouvement
Discover photography through sports and create your own stop-motion film.
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L’événement Suivez le mouvement Soustons a été mis à jour le 2026-07-21 par OTI LAS
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