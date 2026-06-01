Summer Chill VILLA MINNA VINEYARD Route de Pélissanne, D17 Saint-Cannat

Saint-Cannat

Summer Chill

Jeudi 25 juin 2026 de 19h à 0h30.

Jeudi 9 juillet 2026 de 19h à 0h30.

Jeudi 23 juillet 2026 de 19h à 0h30. VILLA MINNA VINEYARD Route de Pélissanne, D17 CD17 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-07-09 00:30:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-09 2026-07-23

Quand le soleil se couche sur les vignes, place à la détente ! Rejoignez-nous au domaine pour une soirée conviviale autour d’un verre de vin, de tapas méditerranéennes préparées par la brigade FOUD et de musique live.

Les beaux jours arrivent… Et avec eux, le retour des SUMMER CHILL !



À l’heure dorée, quand le soleil se couche sur le domaine, laissez-vous porter par l’ambiance estivale entre nature, convivialité et douceur de vivre..



Nous vous donnons rendez-vous les · Jeudi 25 juin / Jeudi 9 juillet / Jeudi 23 juillet



Au programme

– Vente de vin au verre ou à la bouteille — LE BLOUGE, VILLA MINNA, MINNA— (25 à 40€ la bouteille, 5 à 8€ le verre)

– Restauration par la brigade FOUD les chefs aux fourneaux — pour des tapas aux inspi méditéranéennes—

– Un musicien pour accompagner la soirée — et créer une ambiance inoubliable— Le tout dans ce qui nous anime le plus des sourires, du vin… et des copains. Que vous veniez entre amis, en famille ou en amoureux, ces soirées sont une invitation à ralentir, savourer et partager.



VILLA MINNA VINEYARD (entre Éguilles et Saint-Cannat)



19h00 — 00h30

Kids friendly



Sur réservation uniquement *

* les réservations ouvrent progressivement pour la SUMMER CHILL du 9 juillet 26 juin. .

VILLA MINNA VINEYARD Route de Pélissanne, D17 CD17 Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 84 94 67 contact@villaminna.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When the sun sets over the vineyards, it’s time to %E0 relax! Join us at the winery for a fun evening with a glass of wine, Mediterranean tapas prepared by the FOUD team, and live music.

L’événement Summer Chill Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-06-17 par Provence Tourisme