Les Chapeaux de Beaupré D7n Château de Beaupré Saint-Cannat

Saint-Cannat

Les Chapeaux de Beaupré

Du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026 de 11h à 19h. D7n Château de Beaupré Château de Beaupré Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Un véritable déjeuner itinérant ! Phanette Double, vigneronne du domaine, propose aux participants de découvrir, entre ses vignes, les vins qui en sont issus, en accord avec des mets concoctés par une sélection de chefs de la région.

A leur arrivée, les participants reçoivent un verre, un chapeau et un itinéraire. Puis, place à l’aventure ! Dans une atmosphère familiale et conviviale, la balade de trois kilomètres est ponctuée de six étapes de dégustation. A chaque halte sont proposés le vin, produit de la parcelle, et sa bouchée gourmande, en présence du chef ! La journée se termine par un concert de Don Billiez et son Orchestre sous les acacias dans une ambiance décontractée.



L’événement est ouvert à tous, sur réservation. Il est vivement conseillé de réserver sa place au plus tôt car l’événement est très attendu. A chaque édition, un ruban coloré vient habiller les chapeaux remis aux participants. Cette année il sera jaune, on vous laisse donc deviner la couleur du dresscode. .

D7n Château de Beaupré Château de Beaupré Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 33 59 boutique@beaupre.fr

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English :

A truly mobile lunch! Phanette Double, the estate’s winemaker, invites participants to discover the wines from her vineyards, paired with dishes concocted by a selection of local chefs.

L’événement Les Chapeaux de Beaupré Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence