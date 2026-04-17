Summer Chill 2026 #1 route de Pélissanne D17 Saint-Cannat

Saint-Cannat

Summer Chill 2026 #1

Du 03/05 au 30/05/2026 tous les jours de 19h30 à 0h30. route de Pélissanne D17 Domaine Villa Minna Vineyard Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 19:30:00

fin : 2026-05-30 00:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Les Summer Chill reviennent au domaine ! Les beaux jours arrivent… et avec eux, nos soirées au cœur des vignes !

Les Summer Chill reviennent au domaine !



Les beaux jours arrivent… et avec eux, nos soirées au cœur des vignes.



SAVE THE DATE

Vendredis 29 mai & 26 juin · Jeudis 9 & 23 juillet



À l’heure dorée, quand le soleil commence à se coucher sur le domaine, on vous donne rendez-vous pour un moment suspendu.

Un verre à la main — ou une bouteille sur la table — laissez-vous porter par l’ambiance estivale, entre nature, convivialité et douceur de vivre.



Au programme

— Nos vins à découvrir au verre ou à la bouteille VILLA MINNA, MINNA & LE BLOUGE

— La brigade de FOUD qui s’installe au domaine pour régaler vos papilles

— Un musicien pour accompagner la soirée, tout en douceur



Et surtout… ce qu’on préfère des sourires, du bon vin et les copains.



Entre amis, en famille ou en amoureux — venez comme vous êtes, et prenez le temps.



Réservation via le lien YurPlan plus d’infos sur notre page Facebook et notre compte Instagram .

route de Pélissanne D17 Domaine Villa Minna Vineyard Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 84 94 67 contact@villaminna.fr

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English :

Summer Chill returns to the estate! The warm weather is here? and with it, our evenings in the heart of the vineyard!

L’événement Summer Chill 2026 #1 Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-04-17 par Provence Tourisme