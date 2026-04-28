Anaïs Guimontheil Route Nationale 7 Saint-Cannat

Saint-Cannat

Anaïs Guimontheil

Samedi 20 juin 2026 de 18h à 23h. Route Nationale 7 Château de Beaupré Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Les rencontres des Déglingués, c’est une soirée unique, pour la santé mentale, où des parcours hors du commun se croisent pour parler de ce que nous avons tous en commun nos fragilités, nos doutes, mais aussi notre incroyable capacité à rebondir.

Première partie 18h30 à 20h

Jérôme Kerviel l’homme pas le trader



Témoignage fort et sans fard. Pour vous, il reviendra sur son parcours exceptionnel, ses épreuves et sa reconstruction, offrant une réflexion profonde sur la santé mentale, le sens et la résilience.



Entracte 20h à 20:45

Pause conviviale avec buvette food truck et moment d’échange entre le public et les intervenants.



Seconde partie 20:45 à 22:45

**Raphaël Poulain**, ancien rugbyman du Stade Français



Extrait de son spectacle Quand j’étais Superman où il raconte sa chute, sa renaissance et son combat intérieur, avec humour, sincérité et une belle dose d’humanité.



**Yvard**

Ancien Gendarme mobile il s’est orienté vers une carrière de rocker après de graves blessures physiques et mentales.

Auteur-interprète inspirant, proche de Bashung et Mano Solo, il partagera quelques morceaux de son répertoire, mêlant poésie, émotion et espoir — une parenthèse musicale pour clore la soirée sur une note lumineuse et rock.



Conclusion 22:45

Conclusion partagée sur le thème de la santé mentale, remerciements et photos avec les intervenants. .

Route Nationale 7 Château de Beaupré Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Les Déglingués is a unique evening for mental health, where extraordinary people come together to talk about what we all have in common: our frailties, our doubts, but also our incredible ability to bounce back.

L’événement Anaïs Guimontheil Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-04-28 par Provence Tourisme