Soirée Pétanque Restaurant Hibiscule Saint-Cannat
Soirée Pétanque Restaurant Hibiscule Saint-Cannat vendredi 5 juin 2026.
Saint-Cannat
Soirée Pétanque
Vendredi 5 juin 2026 de 19h à 23h.
Du vendredi 12 au samedi 13 juin 2026 de 19h à 23h.
Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 de 19h à 23h.
Vendredi 26 juin 2026 de 19h à 23h. Restaurant Hibiscule 705 Avenue de l’Europe Saint-Cannat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26
À partir de 19h30, venez partager un moment festif autour d’un tournoi de pétanque en doublette au Restaurant Hibiscus !
À partir de 19h30, rejoignez-nous au restaurant Hibiscus pour une soirée conviviale et festive placée sous le signe de la bonne humeur. Formez votre doublette et participez à notre tournoi de pétanque, ouvert à tous les niveaux, dans une ambiance chaleureuse et détendue. .
Restaurant Hibiscule 705 Avenue de l’Europe Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 64 41 76
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English :
From 7:30 pm, come and share a festive moment around a double pétanque tournament at the Restaurant Hibiscus!
L’événement Soirée Pétanque Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-06-02 par Provence Tourisme
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