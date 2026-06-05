Soirée Pétanque Restaurant Hibiscule Saint-Cannat

Saint-Cannat

Soirée Pétanque

Vendredi 5 juin 2026 de 19h à 23h.

Du vendredi 12 au samedi 13 juin 2026 de 19h à 23h.

Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 de 19h à 23h.

Vendredi 26 juin 2026 de 19h à 23h. Restaurant Hibiscule 705 Avenue de l’Europe Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

À partir de 19h30, venez partager un moment festif autour d’un tournoi de pétanque en doublette au Restaurant Hibiscus !

À partir de 19h30, rejoignez-nous au restaurant Hibiscus pour une soirée conviviale et festive placée sous le signe de la bonne humeur. Formez votre doublette et participez à notre tournoi de pétanque, ouvert à tous les niveaux, dans une ambiance chaleureuse et détendue. .

Restaurant Hibiscule 705 Avenue de l’Europe Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 64 41 76

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English :

From 7:30 pm, come and share a festive moment around a double pétanque tournament at the Restaurant Hibiscus!

L’événement Soirée Pétanque Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-06-02 par Provence Tourisme