Fête du miel et de la nature 6e édition Boulodrome Jules Pelissier Saint-Cannat

Saint-Cannat

Fête du miel et de la nature 6e édition

Samedi 13 juin 2026 de 10h à 19h. Boulodrome Jules Pelissier 14, place de la République Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Fête du miel et de la nature à Saint-Cannat une journée pour découvrir le monde des abeilles, entre marché gourmand, animations, food trucks et apéro musical.

Le samedi 13 juin 2026, l’association Apirea organise à Saint-Cannat la 6e édition de la Fête du miel et de la nature, au boulodrome Jules Pelissier.



Une journée à la découverte du monde des abeilles pour mieux comprendre leur rôle essentiel dans notre environnement.



De 10h à 19h, petits et grands pourront profiter d’un marché gourmand, de food trucks, d’animations autour du miel et de la nature, ainsi que d’un apéro musical, dans une ambiance conviviale.



Entrée libre avec possibilité de se restaurer sur place. .

Boulodrome Jules Pelissier 14, place de la République Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@apirea.fr

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English :

Fête du miel et de la nature (Honey and Nature Festival) in Saint-Cannat: a day to discover the world of bees, with a gourmet market, entertainment, food trucks and a musical aperitif.

L’événement Fête du miel et de la nature 6e édition Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-04-17 par Provence Tourisme