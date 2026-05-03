Les 3 ans du Domaine Bargemone Breakbot & Irfane DJ Set Route Nationale 7 Saint-Cannat

Saint-Cannat

Les 3 ans du Domaine Bargemone Breakbot & Irfane DJ Set

Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 de 19h à 1h. Route Nationale 7 Domaine Bargemone Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Pour célébrer ses 3 ans, le Domaine Bargemone voit les choses en grand et invite Breakbot & Irfane pour un DJ set exceptionnel entre funk, électro et groove solaire, dans l’atmosphère unique d’une nuit d’été sous les étoiles provençales.

Une soirée festive et élégante où musique, vin et art de vivre se rencontrent dans un cadre naturel exceptionnel



Le bar à vins du Domaine avec nos cuvées bio à déguster tout au long de la soirée

Une offre de restauration gourmande et conviviale avec plusieurs foodtrucks soigneusement sélectionnés

Warm-up & closing by La Sainte Records

DJ set exceptionnel de Breakbot & Irfane sous les étoiles

Une ambiance électro chic, solaire et résolument French Touch au cœur de la Provence



Que vous soyez fidèles du domaine, amoureux de musique ou simplement curieux de vivre une belle soirée d’été, cette célébration est faite pour vous! .

Route Nationale 7 Domaine Bargemone Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 22 44 contact@bargemone.com

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English :

To celebrate its 3rd anniversary, Domaine Bargemone is pulling out all the stops and inviting Breakbot & Irfane to perform an exceptional DJ set of funk, electro and solar groove, in the unique atmosphere of a summer night under the stars of Provence.

L’événement Les 3 ans du Domaine Bargemone Breakbot & Irfane DJ Set Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-05-26 par Provence Tourisme