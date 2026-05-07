Les Chapeaux de Beaupré Route Nationale 7 Saint-Cannat

Saint-Cannat

Les Chapeaux de Beaupré

Du 02/06 au 28/06/2026 tous les jours de 11h à 19h. Route Nationale 7 Château de Beaupré Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 11:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Plus qu’un déjeuner, Les Chapeaux de Beaupré vous offrent une véritable expérience sensorielle, une parenthèse enchantée entre vignes et gastronomie. Pendant 2 jours, venez découvrir les mets de 12 grands Chefs de la région en accord avec nos vins !

A votre arrivée, nous vous remettrons votre verre, un chapeau (bien sûr !), un itinéraire… et c’est parti !



Vous sillonnerez les vignes du domaine lors d’une balade de 3km ponctuée en six étapes gourmandes. A chaque halte, un chef vous attend avec une bouchée raffinée, pensée en accord parfait avec un vin du domaine.



Et pour finir en beauté,la journée se terminera par un concert de Don Billiez et son Orchestre sous les acacias







Infos pratiques



– De 11h00 à 19h00

– Verre, chapeau et itinéraire fournis !

– Tarif journalier unique de 75 €/adulte et Jeunes épicuriens 45€ (Menu comme les adultes, sans alcool, réservé au- 18 ans). Gratuit pour les enfants si leur repas est fourni par vos soins.

– Réservation en ligne obligatoire

– Balade d’environ 3km, équipez-vous !



– Dress Code Jaune !



Places limitées

Annulation avec remboursement possible jusqu’au 17/06



Prêts pour cette échappée gourmande ? On vous attend avec le sourire…et un chapeau ! .

Route Nationale 7 Château de Beaupré Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 33 59 boutique@beaupre.fr

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English :

More than just a lunch, Les Chapeaux de Beaupré offers you a true sensory experience, an enchanted interlude between vineyards and gastronomy. For 2 days, come and discover the dishes of 12 of the region?s top Chefs, paired with our wines!

L’événement Les Chapeaux de Beaupré Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-05-07 par Provence Tourisme